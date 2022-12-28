Şişli’de yılbaşı öncesi asayiş denetimi

Şişli’de özel harekat polislerinin de katılımıyla yılbaşı tedbirleri kapsamında asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel harekat, terörle mücadele, narkotik, asayiş, trafik denetleme, yunus ve önleyici hizmet ekiplerinden oluşan polislerin katılımıyla huzur ve güvenliği sağlamak için Okmeydanı’nda uygulama yapıldı.

Semtin 5 farklı girişinde kurulan denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, içerisinde bulunanların kimlikleri kontrol edildi. 90 personelle gerçekleştirilen denetimde 127’si motosiklet 219 araç ve 1190 kişi incelendi.

Uygulama kapsamında, başta dolandırıcılık olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı olan 3 şüpheli yakalanırken, bir yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

Denetimler sırasında 2 ruhsatsız tabanca ve 43 fişek ele geçirildi, 6136 sayılı Kanun’a muhalefetten 1 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde belgeleri kontrol edilen 41 araca cezai işlem uygulanırken, 5 araç ise trafikten menedildi. İşlem yapılan araç sahiplerine toplamda 27 bin 365 lira idari para cezası verildi.

Denetimde, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi (KADES) programı ile ilgili 400 kadına bilgilendirme yapıldı.​​​​​​​ (AA)