Şişli’de motosikletteki iki kişiye silahlı saldırı

Şişli’de, silahlı bir kişi, seyir halindeki motosikletteki iki kişiye silahla ateş etti. Motosiklettekiler yaralanıp düşerken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13.30 saatlerinde, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesinde meydana geldi. Yol kenarında bekleyen silahlı bir kişi, motosikletle cadde üzerinde seyir halinde olan F.A. ve C.S. isimli iki kişiye ateş etti. Motosiklettekiler yaralanıp düşerken, saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Motosiklet sürücüsü hafif şekilde bacağından yaralanırken, motosikletin arka kısmında oturan kişi ise belinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı F.A. ve C.S.’yi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Motosikletin üzerinde seyir halindeki F.A. ve C.S.ye yapılan saldırı anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarındaki silahlı kişi, motosikletteki iki kişiye ateş ediyor. Yaralanan F.A. ve C.S. motosikletle birlikte düşerken, saldırganın kaçtığı görülüyor.

“BİRİ ÇOK KAN KAYBETTİ”

Saldırıyı gören Mahalle sakini Murat Yetiştirdim, “Çalışıyorduk, hava almak için dışarıya çıktım. Bir çocuk geldi. Bir motorda iki kişi vardı. 3 el ateş etti. Birinin bacağından girdi, biri kalçasından. Yerde uzun süre kaldılar. Ambulans çağırdık, götürdüler. Biri çok kan kaybetti. Sürücü bacağından yaralandı ama arkasındaki çok kötü oldu” dedi. (DHA)