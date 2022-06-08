Şişli’de kayınpederini yaralayıp kaçan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

Şişli’de boşanma aşamasında olduğu eşinin babasını tabancayla vurup yaraladıktan sonra kaçan ve 44 gün sonra yakalanarak tutuklanan Eren Bayır, “Öldürmeye teşebbüs” suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Eren Bayır, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık Eren Bayır son sözünde, beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Eren Bayır’ın “Öldürmeye teşebbüs” suçundan kastın yoğunluğu gerekçesiyle önce müebbet hapis cezası verdi. Sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kalması ve verilen cezanın geleceğine olan etkisi dikkate alınarak indirim uygulayan mahkeme, sanık Bayır’ı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Eren Bayır ile evli olduğu İrem Helvacı Bayır arasında anlaşmazlık olduğundan dolayı İrem’in ağabeyinin evinde yaşadığı anlatılıyordu. Olay tarihi olan 6 Aralık 2021’de, saat 21.30 sıralarında İrem’in kızı ile birlikte İzzetpaşa’da bulunan parka gittiği, İrem’i tanımadığı bir numaranın aradığı, telefonunu açtığında arayanın şüpheli Eren olduğunu anladığı, şüphelinin İrem’e nerede olduğunu sorduğu, İrem’in bunun üzerine “Kızımla parka çıktım beni rahatsız etme” dediği, bir süre sonra parkın giriş kapısından şüpheli Eren’in İrem’in yanına geldiği ve İrem’i “Eve git çıkarsan seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiği belirtiliyordu. Bunun üzerine İrem Helvacı Bayır’ın KADES uygulamasına girerek yardım istediği, İrem’in yaşadığı eve doğru giderken şüpheli Eren Bayır’ın eşini tehdit ettiği, polis ekiplerinin geldiğini görünce kayınpeder Mehmet Helvacı’nın kızının yanına geldiği, kızıyla konuştuğu sırada şüpheli Eren Bayır’ın gelerek kayınpederiyle tartıştığı ifade ediliyordu. Şüpheli Eren Bayır’ın kayınpederine yumruk attığı, sonra belinden çıkardığı silahla ateş ederek yaraladığı anlatılan iddianamede, olay sonrası kaçan ve 44 gün sonra polis tarafından yakalanarak 19 Ocak’ta tutuklanan şüpheli Eren Bayır’ın “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyordu.

“EŞİM YANLIŞLIKLA KADES’E BASTI” DİYE SAVUNMA YAPMIŞTI

Sanık Eren Bayır çıktığı ilk duruşmada yaptığı savunmasında, hasımları olduğu için silah taşıdığını öne sürerek “O gün eşim parktaydı. Ben de eve gitmesini söylemiştim. Eşim yanlışlıkla Kadın Destek Uygulamasına (KADES) bastı. Polisler gelince üzerimde silah var diye saklandım. Daha sonra eşimin yanına gittiğimde kayınpederim önümü kesti. Bana küfür etti. Eşime, ‘Bu bir daha buraya geldiğinde beni arayacaksın’ dedi. Belimden silahımı çıkardığım anda kayınpederim ‘Beni bununla mı korkutacaksın’ diyerek bana yumruk attı. Yere düştüm. O sırada silah patladı. Kasıtlı şekilde ateş etmedim” demişti. Kayınpederi Mehmet Helvacı ise sanığın anlattıklarının yalan olduğunu belirterek “Sanık, kızımla boşanma aşamasında olduğu için kızımı tehdit ediyordu. Kızım telefonunu açmadığında korkuyordum. O gün kızımı aradım açmadı. Sanık kızımı parkta silahla kovalamış, o gün onu görmedim. Apartman boşluğundan çıktı. Yumruk atmadım. Silahını çıkarıp bana ateş etti” demişti. İrem Helvacı Bayır da tanık olarak alınan ifadesinde, “Boşanma aşamasındaydık. Telefonda tartıştık. Eşimi sokağın başında görünce KADES’e bastım. Ekipler gelince Eren geri gitti. Babam beni aramış, ben telefonu açmayınca bana bakmaya gelmiş. Sonra Eren yanımıza geldi. Babam ona, ‘Ne işin var burada’ dedi. Eşim de babama, ‘Sen kızına neden eve git demiyorsun da böyle akıl veriyorsun’ dedi. Babam yumruk salladı, Eren tökezledi. O sırada babam Eren’in ensesinden tuttu. Ben araya girdim. O sırada babam vuruldu. Eren, babama ateş ettikten sonra kaçtı” diye ifade vermişti. (DHA)