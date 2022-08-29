Şişli’de evinde ölü bulundu

Şişli’de yalnız yaşayan Ahmet Özçelik(89), evinde ölü olarak bulundu. Olay, Özçelik’in yakınlarının haber alamaması nedeniyle yardım istediği itfaiyenin eve girmesi ile ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi’nde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, yakınları tarafından kendisine 2 gündür ulaşılamayan Ahmet Özçelik’in evine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Merdivenle 4. kata çıkarak camdan eve giren itfaiye ekipleri, Ahmet Özçelik’i kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)