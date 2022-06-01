Şişli’de esnafı 12. kattan atmıştı! Davada yeni gelişme

Şişli’de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12’nci kattan aşağıya attığı gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında verilen 1 yıl 5 aylık hapis cezasının ertelenmesine müşteki avukatı tarafından itiraz edildi. İtirazı kabul eden mahkeme, ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı usul ve yasaya aykırı’ diyerek dosyayı yeniden yargılamanın yapıldığı mahkemeye gönderdi.

Şişli’de bir ticaret merkezinde, 22 Şubat 2021 günü sanık Çağdaş Boyalı, tartıştığı esnaf İlyas Demirci’yi 12. kattan aşağı atmış ve Demirci 11’inci kata düşmüştü. Olaya ilişkin Boyalı’nın İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava, görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Davayı karara bağlayan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Çağdaş Boyalı’yı ‘haksız tahrik altında kasten yaralama’ suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Müşteki avukatı Enver Kibiroğlu, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme olan 11. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul etti.

‘HAGB kararı usul ve yasaya aykırı’

Mahkeme kararında, müştekinin beyanlarında kulağının parçalandığını ve işitme kaybının olduğunu beyan ettiğini, müştekide sürekli organ kaybının olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumu raporu alındıktan sonra suç vasıf ve mahiyetinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olmadığını belirten mahkeme, sanık hakkında verilen HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararının kaldırılmasına, dava dosyasının yeniden İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. (İHA)