Şişli’de aracını silen sürücünün telefonunu çaldı

Şişli’den yıkamadan çıkan minibüsün yanına yanaşan şüpheli, aracını silen şoföre aldırış etmeden cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda geçen cumartesi günü meydana geldi. Şoför yıkamadan çıkan minibüsünü silmek için kenara çekti. O sırada minibüsün yanına yanaşan bir kişi şoföre aldırış etmeden aracın kapısını açarak içerideki cep telefonunu çaldı. Şüpheli geldiği gibi olay yerinden ayrılırken, şoför cep telefonunu bulamayınca iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Telefonun yanında çalındığını görünce büyük şok yaşadı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, minibüsünü silen şoföre aldırış etmeyen şüpheli, ön kapıyı açarak içerideki cep telefonunu çalıyor. Şoför ise aracını temizlemeye devam ediyor. (DHA)