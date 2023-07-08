Şişli’de alevlerle uyandılar

Şişli’de 5 katlı binada çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Alev alev yanan dairede mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın çıktığı dakikalarda kadının torununu ise binadan hızla uzaklaştığı belirtildi.

Yangın, sabah saat 07.30 sıralarında Kurtuluş Caddesinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. Yangın nedeniyle panik yaşayan bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yangına müdahale etti. Yanan dairede yaşadığı öğrenilen bir kadın itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Öte yandan yangın sırasında kadının torununun hızla binadan çıkarak uzaklaştığı belirtildi.

Yanan dairede kadın ile torununun kaldığı öğrenilirken yangınla ilgili inceleme sürüyor.

(DHA)