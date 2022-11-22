Sisi, Erdoğan ve Katar Dünya Kupası

ABD’nin Arap baharı ile başa getirilen Mursi, görevi gereği illa bir yeni anayasa yapmalıyız diye tutturmuştu!

Mursi’nin; Tahrir Meydanı’nı dolduran ve ABD’nin fonları ile on yıllardır eğitilenler sayesinde iktidar olduğunu söylemeye gerek yok!

Uzatmayalım. Mursi, Mısır’ı üçe bölen anayasayı referanduma götürdü. Mısır halkının üçte biri sandığa gitti ve gidenlerin üçte birinin evet demesi ile anayasa geçti.

Ertesi gün bunu fark eden Sisi, Mısır halkını, yeni anayasayı tanımadığını söyleyerek göreve çağırdı.

Olaylar büyüyünce Sisi; iktidardaki Mursi’yi ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyelerini, vatana ihanetten tutukladı. Ülkeyi bölen anayasayı kaldırdığını duyurdu.

O günden bugüne ABD gerek BM gerekse AB üzerinden, Mısır’daki 60 bine yakın tutuklu Müslüman Kardeşler Teşkilatı terör örgütü üyesinin serbest bırakılması için Mısır’a ambargo uygulanıyor.

ABD, Ortadoğu’da İhvan/ Müslüman Kardeşler Teşkilatı’ndan vazgeçmemiştir. Mısır’a, Esad’a yapıldığı gibi açık bir şekilde, İhvan üyeleri ile iktidarı paylaş denmektedir. Bu mesajlar ise Türkiye üzerinden iletildiği için Mısır, doğal olarak Türkiye ile görüşmeleri dondurmuştur.

Mısır’ın komşuları, Libya ve Sudan parçalanmış ve iktidarda Müslüman Kardeşler Teşkilatı vardır.

2011’den beri Etiyopya’nın, büyük Etiyopya Rönesans Barajı adı verilen ve 4 barajdan oluşan Nil üzerine yaptığı Afrika’nın en büyük barajı da Mısır için büyük sorundur.

Mısır Etiyopya’nın, Nil’in suyunu tutmasından dolayı topraklarının yaşayacağı kuraklığa rağmen sabırlı davranıyor. Mısır, Nil olmazsa açlıktan ve ekonomik krizden çok ciddi etkilenecek ve zaten durulmamış olan iç kargaşa tekrar gelecektir.

Hele bir de insan hakları ihlali yapıyorsun diyerek Mısır’ı karıştıran 60 bin İhvan üyesi serbest kalırsa Mısır’ın parçalanması kaçınılmazdır.

Diğer yandan Sudan Mısır arasında; geçmişte Irak ile Kuveyt arasında savaşa neden olan tampon bölge/insansız alan benzeri alanlar vardır.

İngilizler bölgeden çekilirken, Bir Tavil ve Hala’ib adlı iki insansız bölge bırakmıştır. Hem Mısır hem de Sudan’ın hak iddia ettiği bu toprak parçaları konusunda anlaşmazlık sürmektedir.

Mısır, Nil üzerine yaptığı Büyük Rönesans Barajı ile ilgili Etiyopya’nın tek taraflı uygulamalarını durdurması için 2021’de “Rusya’ya güveniyoruz” açıklaması yaptı.

ABD ve bölgedeki işbirlikçi iktidarlar karşısında, Rusya’nın kendine hayrı olmadığını ise Mısır görememektedir.

ABD, bizden Boğazları istiyor olmazsa kanal yapın diyor! Mısır’a da Süveyş Kanalını ver diyor! Mısır’ın başında da Müslüman Kardeşler Teşkilatı olsa sorun olmayacaktı…

ABD’nin ve BOP eşbaşkanının, Ortadoğu’da başarılı olamadığı ülkeler Tunus ve Mısır’dır.

Mısır, bağımsız bir ülke olarak yoluna devam ediyor.

Bağımsız ülkelerinin liderleri, doğal olarak her ülkeye gider ve her liderin elini sıkar!

Asıl BOP’ta görevli olanlar düşünsün…