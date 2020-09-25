Haberler Gündem

Sırrı Süreyya Önder, Aksaray’da gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kobani olaylarıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan HDP eski milletvekilli Sırrı Süreyya Önder, Aksaray’da kaldığı otelde gözaltına alındı. Önder, sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı bulunan HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder Aksaray’da kaldığı otelde gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alının Önder, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
BİLSEM nedir? 2020 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

BİLSEM nedir? 2020 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2020 KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama

KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2020 KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilginin Covid-19 testi pozitif çıktı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilginin Covid-19 testi pozitif çıktı

Sırrı Süreyya Önder, Aksaray’da gözaltına alındı
Gündem