Sırp mafya liderinin öldürülmesi davasında iki sanığa tahliye

Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiçi silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aralarında Kavackı olarak bilinen organize silahlı suç örgütünün liderleri Radoje Zıvkovıc ile Milan Vujotıc’in de bulunduğu toplam 13’ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada mahkeme, 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, 10 tutuklu sanık ve biri ev hapsinde, diğeri tutuksuz iki tutuksuz sanık gelirken, 3 tutuklu sanık ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İKİ ÖRGÜT LİDERİ DE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kavackı suç örgütü lideri tutuklu sanık Radoje Zıvkovıc bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmada, “Orada bulunan sanıklardan Milan, Asiye ve Ayşeyi tanıyorum. İddianamede bana ait isnat edilen bir suç görmedim. İddianamedeki resimler benim değil. Emniyette telefonumun şifresini vermedim ve telefonum açılmadı. Telefonumdan ele geçirildiği iddia edilen görüntüler bana ait değildir. Telefonların şifrelerini hatırlamıyorum. Olaylarla ilgim ve bilgim yoktur” dedi.

Sağlık problemlerinden dolayı hakkında ev hapsi kararı verilen sanık Milan Vujotıc ise olayla bir ilgisi olmadığını öne sürerek “Karadağ vatandaşıyım, Sırbistan ile alakam yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suç örgütüyle bir alakam yok. Fransa’da kayak yaparken yaralanmam sebebiyle Türkiye’ye tedavi amaçlı gelmiştim. Burada tıbbın ilerlemiş olması nedeniyle birçok Karadağ vatandaşı tedavi için gelir. Polisler beni yakaladığında öldürmekle suçladılar bu doğru değil. İddianamede geçen Türk vatandaşları tanımıyorum” diye konuştu.

“OLAYLA ALAKAM YOKTUR”

Tutuklu sanık Asiye Yüksel ise, sanık Radoje Zıvkovıc ile arkadaş olduğunu, aynı zamanda ticaret yaptıklarını belirterek, “Bu olayın hiçbir yerinde değilim. Buradaki kişileri tanımıyorum. Telefonumdan bulunan maktulün içinde bulunduğu araç resimlerimi ya Radoje Zıvkovıc gönderdi ya da telefonumu 2-3 günlüğüne almıştı o ara çekti. Radoje Zıvkovıc’i iddianamedeki gibi tanısaydım asla görüşmezdim. Ben öldürülen kişiyi olaydan birkaç gün sonra haber sitesinde gördüm. Radojee Zıvkovıc gösterdim tanımadığını söyledi. Olayla alakam yoktur. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Mahkeme başkanı, sanık Radoje Zıvkovıc’e Asiye Yüksel’in telefonunda bulunan araç fotoğraflarını sordu. Sanık, fotoğrafları hatırlamadığını söyledi.

İKİ SANIK TAHLİYE EDİLDİ

10 sanığın savunmasının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ayşe Sipahi ve Niyazi Serkan Altundaşar’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Sanık Murat Polatın adli kontrol tedbiri kaldırılırken, Asiye Yükselin telefonunda bulunan araç fotoğraflarının araştırılmasına, diğer sanıkların bir sonraki celsede dinlenmesine karar verdi. Duruşma 8 Mayıs 2023’e ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Türkiye’de 2018 yılında yakalanan ve teslim edildiği Sırbistan’da serbest kalmasının ardından yasadışı yollarla tekrar Türkiye gelen Skaljarskı isimli organize suç örgütü liderlerinden Jovan Vukotiç, birliktelik yaşadığı Masa Mısıc ve oğullarıyla birlikte bulunduğu otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı.

Şişli’de 8 Eylül 2022’de saat 19.55 sıralarında motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği saldırıda Vukotiç hayatını kaybetmişti. Suikastin ardından İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda saldırıyı ‘Kavackı’ adlı suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic’in Türkiye’deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlenmişti.

16 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla cinayet zanlıları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile kendilerine yardım ettikleri belirlenen şüpheliler yakalanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Jovan Vukotiç’in Skaljarskı suç örgütünün lideri olduğu, Skaljarskı ile Kavackı örgütü arasında uyuşturucu savaşı yaşandığı belirildi. Kavackı örgütü tarafından Skaljarskı’nin birçok üyesinin öldürüldüğü, bunun üzerine Jovan Vukotiç’in olası bir eylemden kaçmak amacıyla 2 Ekim 2021’de Türkiye’ye geldiği anlatıldı.

İddianamede, örgüt yöneticileri Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc’in Kavackı örgütünün lideri olan ve dosyası ayrılan Radoje Zvıcer’den aldıkları talimat doğrultusunda Vukotiç’in yerini tespit edebilmek için çalışmalar yaptığı anlatıldı.Kavackı örgütünün Türkiye’ deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Vukotiç’e karşı saldırı düzenlemeyi amaçladığı, İzmir’de etkin olan liderliğini Karadağ’ da tutuklu bulunan Binali Camgöz’ ün lideri olduğu Camgözler suç örgütü ile iletişime geçtikleri anlatıldı.

Örgüt adına Niyazi Serkan Altundaşar ile Erdi Ertan’ın Ayşe Sipahi ve Asiye Yüksel’i aracı kılarak Radoje Zıvkovıc vesilesi ile Kavackı suç örgütü ile irtibat kurmaya başladıkları ve Jovan Vukotiç’in silahlı saldırı neticesinde öldürüldüğü ifade edildi.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc hakkında, “Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “Tasarlayarak kasten adam öldürme” ve “Resmi belgede sahtecilik” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıldan 17 yıla kadar hapis talep edildi.

6 şüpheli hakkında “Silahlı suç örgütüne üye olma”, “Tasarlayarak kasten adam öldürme” suçlarından 2 yıl 6 aydan 6 yıla ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; 8 şüpheli hakkında ise “Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek ve Tasarlayarak adam öldürme” suçlarından 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

(DHA)