Şırnak’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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Şırnak’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ın İdil ilçesinde 2 eve düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aşağı Yavşan köyünde 2 eve gece silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda, Hasan Y, Abdullah E. (23) ve Eşref E. (49) ağır yaralandı.

Askeri helikopterle Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Y. kurtarılamadı, diğer 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlattı. (AA)

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