Şırnak’ta şehitler için askeri tören
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Şırnak’ta şehitler için askeri tören

Irak’ın kuzeyinde teröristler tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşinde şehit olan piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk (21) ve İsmail Esmer’in (23) cenazeleri, Şırnak’ta düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Şehit piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer (23) için Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene, Vali Osman Bilgin, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül ve askerler katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, tören alanına getirildi. Saygı duruşu sonrası şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Törenin ardından bekar olan şehitlerden Mustafa Öztürkün cenazesi Gaziantepe, İsmail Esmerin cenazesi ise Hataya gönderildi. (DHA)

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