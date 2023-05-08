Şırnak’ta bıçaklı kavga: 13 yaralı, 7 gözaltı

Şırnak’ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 13 kişi yaralandı. Olaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 13 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis mahallede güvenlik önlemi alırken, olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)