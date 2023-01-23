Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Haberler Gündem

Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta, “Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu” kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak’taki Bestler Dereler Giresumunu Dağı bölgesinde, Jandarma-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri destekli jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla yaşanan silahlı çatışmada 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede, komando ve güvenlik korucuları tarafından arazi arama tarama faaliyetlerine devam edildiği belirtildi. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kiracısını çıkarabilmek için tavanı deldi, sarımsaklı su döktü

Kiracısını çıkarabilmek için tavanı deldi, sarımsaklı su döktü

Küçükçekmece’de sahte parfüm operasyonu 

Küçükçekmece’de sahte parfüm operasyonu 

İstanbul’da 2 haftada 6 otomobil çalan hırsız yakalandı

İstanbul’da 2 haftada 6 otomobil çalan hırsız yakalandı

Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem