Şırnak’ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Şırnak’ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5’e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15-16 Mayıs’ta Şırnak Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Operasyonun devamında bugün bir grup terörist ile yeniden sıcak temas sağlandı.

Yaşanan çatışmada 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Böylece operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu. Operasyonların bölgede kararlılıkla ve inançla devam ettiği belirtildi.

BAKAN SOYLU: ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizin intikamı alındı. Şırnak Bestler Dereler Bölgesinde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist sarı torbada. Terörün de kökünü kurutana kadar devam” dedi. (DHA)

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