Şırnak Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
Haberler Gündem

Şırnak Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 5 öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi” uyarınca Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olmuştu: 6 ay sonra öldü 

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olmuştu: 6 ay sonra öldü 

Erdoğan’dan İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili açıklama

Erdoğan’dan İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili açıklama

‘Cem Garipoğlu kaçırıldı’ şüphesi: Savcılık mezarının açılması talebini reddetti

‘Cem Garipoğlu kaçırıldı’ şüphesi: Savcılık mezarının açılması talebini reddetti

Şırnak Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
Gündem