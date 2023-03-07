Sirkeci’de tramvay raydan çıktı
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Sirkeci’de tramvay raydan çıktı

Eminönü’nden Sirkeci istikametine giden tramvay raydan çıkarak elektrik direğini çevreleyen taşlara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşanıyor.

Kabataş-Bağcılar tramvayı Eminönü’nden Sirkeci istikametine gittiği sırada saat 14.45 sıralarında raydan çıkarak iki rayın arasındaki elektrik direğini çevreleyen taşlara çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde akmasa yaşandı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada ise, “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’mızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi. (DHA)

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