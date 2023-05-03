Sırbistan’da okulda silahlı saldırı: 8’i çocuk 9 kişi öldü

Sırbistan İçişleri Bakanlığı silahlı bir gencin, bu sabah başkent Belgrad’da bulunan Vladislav Ribnikar Okulunda, öğrencilere ateş açtığını ve 8’i çocuk 9 kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Olayda 6 çocuk ve bir öğretmenin ise yaralandı.

Bakanlık açıklamasında Suçu işlediğinden şüphelenilen okulun öğrencisi K.K. (2009) okul bahçesinde bulunarak gözaltına alındı. Tüm polis güçleri hala sahada ve bu trajediye yol açan tüm gerçekleri ve koşulları aydınlatmak için yoğun bir şekilde çalışıyor ifadelerini kullandı. Yaşamını yitirenlerden bir kişinin ise güvenlik görevlisi olduğu ifade edildi. (DHA)