Sırbistan’da ikinci toplu silahlı saldırı: 8 kişiyi öldüren şüpheli gözaltında

Sırbistan’da Çarşamba günü okula yapılan toplu silahlı saldırı sonrasında dün gece bir saldırgan (21), silahla bir yerleşim yerine ateş açarak 8 kişiyi öldürdü, 14 kişiyi yaraladı. Sırbistan İçişleri Bakanlığı, bugün saldırı sonrasında kaçan şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Çarşamba günü bir ilkokula yapılan toplu silahlı saldırıda 8i çocuk 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından dün erkek bir saldırgan, başkentin güneyindeki küçük bir yerleşim yerinde hareket eden bir araçtan halkın üstüne ateş açtı. Olayda 8 kişi yaşamını yitirirken 14 kişi yaralandı. Yerel basın saldırganın otomatik bir silah kullandığını belirtti.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı bugün açıklama yaparak olay sonrasında kaçan şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını belirtti. Açıklamada 8 kişiyi öldürüp 14 kişiyi yaralayan zanlı gözaltında. İçişleri Bakanlığı güçleri, kapsamlı aramaların ardından U. B.’yi (2002 doğumlu) Kragujevac civarında gözaltına aldı ifadelerini kullandı. Yaralıların hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

(DHA)