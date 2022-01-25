Sıra dışı maç: 7 kişi öldü!

Afrika Uluslar Kupası’nda oynanan Kamerun-Komorlar karşılaşması ilginç bir mücadeleye sahne oldu. İki kalecisinin yerine sol bekini kalede görevlendiren Komorlar, 7. dakikada 10 kişi kaldıkları maçta Kamerun’a ecel terleri döktürdü. Öte yandan maçtan önce yaşanan izdihamda 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Afrika Uluslar Kupası uzun yıllar unutulmayacak bir maça sahne oldu. İki kalecisinden biri sakatlanan, diğeri corona virüsüne yakalanan Komorlar, turnuvaya ev sahipliği yapan Kamerun karşısında kaleye sol bek Chaker Alhadhur’u geçirdi. Bu da yetmezmiş gibi 7. dakikada 10 kişi kalan Komorlar, 2-1 yenilmelerine rağmen Kamerun’a korku dolu dakikalar yaşattı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Komorların kaptanı Nadkim Abdou rakibinin bileğine bastı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen maçın hakemi orta saha oyuncusunu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Maçın 29. dakikasında Toko Ekambi ile ilk golü bulan Kamerun, 10 kişi kalan ve sol bekten bozma kaleciyle oynayan Komorlar karşısında farkı arttırma şanslarını elde edemedi.

ABOUBAKAR’DAN TARİHİ GOL

Mücadelenin 70. dakikasında Kamerun’u 2-0’lık üstünlüğe taşıyan Vincent Aboubakar, turnuvadaki 6. golünü attı ve 2000 yılından bu yana, Afrika Uluslar Kupası’nda 6 gol barajına ulaşan ilk oyuncu oldu. Bu gole rağmen pes etmeyen Komorlar, 81. dakikada M’changama’nın müthiş golüyle skoru 2-1’e getirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı. Kamerun bu sonuçla Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.

6 ŞUTUN 4’ÜNÜ KURTARDI

Öte yandan Komorlar’ın kalecisi Chaker Alhadhur, kalesine gelen 6 şutun 4’ünü kurtardı. Aslında sol bek oyuncusu olan Alhadhur, Kamerun’un bazı pozisyonlarında yaptığı kurtarışlarla alkış topladı. Ayrıca maçtan önce stada girişte yaşanan izdihamda 7 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı öğrenildi.