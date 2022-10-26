Sıra beklerken kalp krizi geçirdi

Elazığ’da su tahsilat şubesinde fatura ödemek için sıra beklerken kalp krizi geçiren N.A.’nın (80) duran kalbi, personelin yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. N.A., gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Belediyeye ait su tahsilat şubesine sabah saatlerinde fatura yatırmak için gelen N.A., sıra beklerken fenalaştı. N.A.’ya tahsilat şubesindeki personel müdahale etti. N.A.’nın duran kalbi, yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan N.A., tedaviye alındı. (DHA)