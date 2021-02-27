Sinsice yaklaşıp telefonu böyle çaldı

Şişli’de bir kozmetik dükkanında ve markette vatandaşlara sinsice yaklaşarak cep telefonlarını çalan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 11 Şubat günü Şişli bulunan bir kozmetik dükkanı ve markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kozmetik dükkanına müşteri gibi gelen hırsız S.K., ürünleri inceleyen bir kadının cebinden el çabukluğuyla telefonu çalarak işyerinden çıktı. Daha sonra markete giren hırsız burada da reyonlara bakan kadının arkasından sinsice yaklaşarak cebindeki telefonu çalıp kayıplara karıştı. Gelen ihbar üzerine hareket geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için işyerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yapılan incelemelerde hırsızın yaşı küçük S.K. olduğunu belirleyen ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Hırsız ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde 20 Şubat günü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen S.K., ‘Açıktan hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı kamerada

Hırsızın kozmetik dükkanında ve marketten hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın kozmetik dükkanına girişi ve ürünlere bakarken telefonu aldığı, ikinci görüntü de ise marketteki kadınlara yanaşarak cebinden telefonu alarak kaçtığı görülüyor. (İHA)