Sinop’ta silahlı kavgada baba ile oğlu öldürüldü
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Sinop’ta silahlı kavgada baba ile oğlu öldürüldü

Sinop’un Gerze ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldürüldü.

Köşk Caddesi Çatalkaya Sokak’ta İsmail G. ile aralarında husumet bulunan Erhan Bayrak ve oğlu Alperen Bayrak arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail G. pompalı tüfekle ateş açtığı Erhan ile Alperen Bayrak’ı vurdu.

Erhan Bayrak olay yerinde, Alperen Bayrak ise kaldırıldığı Gerze Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

İsmail G. ise olayın ardından polislerce gözaltına alındı. (AA)

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