Sinop’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bunaltıcı havaların ardından Sinop’ta sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış hakim oldu. Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar gelen serin hava nedeniyle rahatlarken, bir taraftan da kentin bazı noktalarında taşkınlar yaşandı. Bir çok bölgede de rögar kapakları taştı. Yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden olan bu durum sürücülere ve yayalara da zor anlar yaşattı.

Bazı vatandaşlar da yağmura pazartesi günü kurulan halk pazarından yakalandı. Yağmur sırasında alışveriş yapmak zorunda kalan vatandaşlar, korunmak için çareler aradı. Pazar yerinde de pazarcı esnafı sağanak sırasında zor anlar yaşadı.

(ANKA)