Sinop’ta kuru yük gemisinde yangın: 10 ağır yaralı, kaptan kayıp

Sinop açıklarında, Panama bayraklı BEATA isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, “16 kişiyi sağ olarak kurtardık, hastaneye sevkleri sağlandı. 16 kişinin 10’unun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor” dedi.

Bozburun açıklarında saat 21.00 sıralarında Panama bayraklı ‘BEATA’ isimli kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sinop Valiliği’nden, yangınla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yangının, geminin kamara bölümünde devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sinop’ta denizin 5 mil açıklarında Panama bayraklı BEATA isimli yük gemisinde (130 metre boyunda, 17 mürettebatın mevcut olduğu değerlendirilmektedir.) Yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72’nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemide 17 mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 1’i ağır yaralı, 3’ü hafif yaralı olmak üzere 16 gemi mürettebatı kurtarılmıştır. Gemi kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangını söndürme çalışmalarına devam edilmektedir.”

3 YARALI SAMSUN’A 3’Ü DE ANKARAYA SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada;

“Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile yangına anında müdahale edilmiştir. Yapılan müdahale sonucunda 16 gemi mürettebatı kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Hastaneye sevk edilen 16 yaralıdan 4’ü yoğun bakım ünitesinde, 6’sı serviste tedavi edilmekte olup, 3 yaralı Samsun, 3 yaralı ise Ankara’ya sevk edilmiştir.” denildi.

KAFESLİ KURTARMA KAMERADA

Sinop açıklarında, Panama bayraklı BEATA isimli kuru yük gemisinde çıkan yangında, ekiplerin yaralanan ve dumandan etkilenen 16 mürettebatı kurtarma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; yangında alevler arasında vinçle uzatılan kafes içine alınan yaralıların, diğer gemiye nakledildiği yer aldı.

YANGIN ANLARI DA KAMERADA

Öte yandan, Denizcilik Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından yangına ilişkin kayda alınan ilk görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, “Sinop’un 5 mil açığında seyreden Panama bayraklı Köstenceden Trabzon’a seyreden BEATA isimli gemide yangın çıktığı bilgisinin Türk Radyo tarafından, AAKK Merkezimize iletilmesi üzerine, Sahil Güvenlik botu olay yerine yönlendirilmiştir” denildi.

VALİ KARAÖMEROĞLU: KURTARILAN 16 PERSONELDEN 10’UNUN DURUMU AĞIR

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, kuru yük gemisindeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Panama bayraklı gemide büyük bir yangın çıktı. İhbar alır almaz Sahil Güvenlik ve arama- kurtarma ekiplerimiz müdahalede bulundu. 16 kişiyi sağ olarak kurtardık, hastaneye sevkleri sağlandı. 16 kişinin 10’unun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Ağır hastalarımızdan 6’sını Samsun’daki hastanelere sevk ettik. Burada kalan 10 kişinin de tedavileri devam ediyor. Bir kişinin kayıp olduğunu değerlendiriyoruz; denizde arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyoruz. Kurtarılan personelden 13’ü Mısır, 1’i Gürcistan, 1’i Ukrayna ve 1’i de Arnavutluk kökenli” dedi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Gemide çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Gemide soğutma çalışmaları devam ederken, kayıp gemi kaptanını arama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. (DHA-AA)