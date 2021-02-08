Sinop Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptırıyor
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Sinop Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptırıyor

Mülkiyeti Sinop Belediyesi’ne ait arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sinop Merkez Ada Mahallesi Su Deposu Yolu Teras Sokak adresinde bulunan mülkiyeti Sinop Belediyesi’ne ait 558 Ada 3 nolu parsel 1.469,00 m² arsa üzerinde Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif (Artırma)Usulü ile ihale edilecek.

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