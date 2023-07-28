Sınır kapılarından 1 milyon 300 bin gurbetçi geldi

Edirne’den Bulgaristan ve Yunanistan’a açılan sınır kapılarından gurbetçilerin kara yolu ile ülkeye girişleri sürüyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre; son 1 ayda 5 sınır kapısından 323 bin 600 araç ile 1 milyon 300 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaz tatilinde aileleri ile Türkiye’ye gelmek için araçlarıyla yola çıkan gurbetçilerin ülkeye girişleri sürüyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre; son 1 ayda 323 bin 600 araç ile başta Bulgaristan’a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapıları ile Yunanistan’a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından toplam 1 milyon 300 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı. Geçen yıl aynı tarihlerde bu kapılardan 77 bin 439 araç ile 1 milyon 203 bin 713 gurbetçi ülkeye gelmişti. Geçen yıla göre, gurbetçi gelişinde bu yıl 100 bin kişilik bir artış olduğu görüldü.

EN ÇOK KAPIKULE SINIR KAPISI TERCİH EDİLİYOR

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü veri tablosunda gurbetçilerin yoğun olarak Kapıkule Sınır Kapısı’nı kullandığı görüldü. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 22 Haziran’dan bu yana 194 bin 497 araçla, 805 bin 97 gurbetçinin geldiği bilgisi paylaşıldı. Ülkeye gelen gurbetçiler, 4-6 hafta arası kalıyor. Önce memleketlerinde yakınlarını ziyaret edip, sonra tatil bölgelerinde dinlenip ülkelerine dönüyorlar. Geçen yıla göre daha rahat yolculuk yaptıklarını söyleyen bazı gurbetçiler, uçak fiyatlarının pahalı olmasından dolayı kara yolunu tercih ettiklerini belirtiyor.

‘UÇAK PAHALI ARABAYLA GELİYORUZ’

İngiltere’den Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan Mustafa Bozdağ, uçak biletlerinin pahalı olmasından dolayı aracıyla geldiğini söyledi. Yolculuğunun iyi geçtiğini anlatan Bozdağ, “Memleketimize gelmek için can atıyoruz. Yola 3 araba çıktık ve sağ salim ülkeye giriş yaptık. Yolculuğumuz rahat geçti. Yollar zaman zaman kalabalıktı ama rahattı. Uçak biletleri pahalı, o yüzden arabayla geliyoruz. 4 kişilik bir ailenin masrafının yarısına arabayla gelebiliyoruz. Önce Aksaray’da yakınlarımızı ziyaret edip, ardından yaz tatili için sahillere gideceğiz” dedi.

‘UÇAKLA GELMEK KİŞİ BAŞI 750 EURO’

Fransa’nın Paris şehrinden gelen Mehmet Katarcı da uçak biletlerinin pahalı olmasından şikayet etti. Bir kişinin uçak bileti parası karşılığında kara yoluyla yolculuğunda 4 kişilik ailesini getirdiğini söyleyen Katarcı, “Uçak biletleri pahalı, araç imkanı daha karlı oluyor. Uçakla gelmek kişi başı 700 -750 euro, arabayla taş çatlasın 500 euro ile gelebiliyoruz. 4 kişilik bir aile için bu rakamlar fazla geliyor. O yüzden araçla geliyoruz” diye konuştu. Belçika’dan gelen Gülistan Kaplan ise “Tatilimizi Tekirdağ’da geçireceğiz. Yollar çok güzel, rahat geldik. Sınır kapıları açıktı, yollarda baya gelen var” dedi.

(DHA)