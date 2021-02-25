Malatya’da, Covid-19 nedeniyle sinema yasağı 3.kez uzatıldı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18 Kasım 2020 tarih ve 2020/140 no’lu kararı ile kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş ve bu kapsamda sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31 Aralık 2020 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmıştı.

Bilahare İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 31 Aralık 2020 tarih ve 2020/155 no’lu kararıyla bu süre 1 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu kapsamda, gelinen aşamada sektörün bu yöndeki talepleri ve salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karar verildi. (İHA)