Sindirim sisteminde eroin tespit edilen şüpheli tutuklandı

Diyarbakır’da çekilen röntgen ile sindirim sisteminde eroin taşıdığı belirlenen N.G., yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde otobüsten inen N.G.’nin hareketlerinden şüphelenince üst araması yaptı. Üst aramasında herhangi bir suç unsuru bulunmayınca N.G., sindirim sistemi kontrolü için hastaneye götürüldü.

Çekilen röntgende, N.G.’nin sindirim sisteminde kapsül halinde 800 gram eroin olduğu tespit edildi. Ardından eroin vücuttan çıkarıldı. Daha sonra N.G., ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G. tutuklandı.

(DHA)