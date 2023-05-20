Sinan Oğan ve Erdoğan görüştü
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Sinan Oğan ve Erdoğan görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Erdoğan-Oğan görüşmesi saat 17.00 civarında başladı.

Görüşme; Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından, görüşmeden tek kare fotoğraf ve “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Sinan Oğan’ı kabul etti” açıklamasıyla paylaşıldı. (ANKA)

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