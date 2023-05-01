Sinan Oğan: Bütün anketleri altüst edeceğiz

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Denizli ziyareti kapsamında düzenlediği basın toplantısında, bütün anketleri altüst edeceklerini belirtip, “Yapılan bütün seçim tahminlerini altüst edeceğiz. Biz seçimin son haftasına girdiğimizde bu rakamların katlanarak büyüyeceğini söyleyebiliriz” dedi.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Denizli ziyareti kapsamında ilk olarak bir restoranda basın toplantısı düzenledi. İttifak üyesi partililerin katıldığı toplantıda konuşan Sinan Oğan, kendilerinin yaptığı çalışmayla oy oranlarının yüzde 10’un üzerinde olduğunu büyük bir gurur ve keyifle açıklamak istediğini, yapılan bütün anketleri altüst edeceklerini söyledi. Oğan, seçimin son haftasına girildiğinde bu rakamların katlanarak kendilerine olan desteğin büyüyeceğini kaydetti. Oğan, hep bir plan çerçevesinde işlerini yürüttüklerini belirtip, “Hepsinden daha az imkana sahibiz ama hem siyaset aklı hem toplumda ayağımızı bastığımız zemin hepsinden daha sağlam. Biz, Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, vatanseverler, tahterevalli siyasetinden bıkanlar, köhne siyasetten yorulanların, Türkiye’nin son 20 senesinden gına gelmiş herkesin ortak adresi haline geldik. Anketlerden çıkarttığımız artık bize karşı oy kaybetmeye başladıkları. Bu şekilde devam ederse günün sonunda ipi göğüsleyen taraf, ikinci tura kalan taraf biz olacağız kanaatindeyiz. Seçimlerin ikinci tura kalacağını artık net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdiye kadar bunu tahminler üzerinden ifade ediyorduk. Ama bugün itibariyle seçimlerin ikinci tura kalacağını ve bizim de oy oranımızı giderek artırdığımızı söylemek isterim. Hem kamuoyunda yaptığımız çalışmalar hem il ziyaretlerimiz çok ciddi ses getirmeye başladı” dedi.

‘SEÇİMLERİN KADERİNİ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ BELİRLEYECEK’

Seçmende, ‘Sinan Oğan çok iyi bir isim acaba kazanamaz mı, oylarımız boşa gider mi?’ gibi bir algı olduğunu ifade eden Oğan, “Biz bu algıyla özellikle son bir haftadır mücadele ediyorduk. Artık vatandaşımızda bu algının yavaş yavaş kırılmaya başlandığını, verilen oyların boşa gitmediğini, bir kısım insanların, ‘Tek bir oy çıksa bile sandıktan, o benim oyumdur’, ‘Benim yerim belli olsun, tarafım belli olsun; iki kötüden birini seçmek zorunda kalmayacağım. En azından vicdanım rahat olarak sandıktan ayrılacağım’ dediğini duyuyorduk. Şimdi ise artık, ‘Hem vicdanım rahat hem de kazanmaya olan ümidimiz çok daha arttı’ sözlerini duyuyoruz. O nedenle seçimlerin kaderini, ‘Türk Milliyetçileri belirleyecek’ diye yola çıktığımızda, HDP ve HÜDA PAR’ın artık bu ülkede kilit parti olmayacağını, kilit yapı olmayacağını bir el tarafından HÜDA PAR’ın bir ittifaka, HDP’nin bir ittifaka eklemlendiğini biz Türk milleti ve Türk milliyetçileri olarak bu oyunu bozacağımızı ifade etmiştik. Bugün gururla söyleyebilirim ki Türkiye artık ne HDP’ye ne HDP’li ittifaka ne HÜDA PAR’a ne HÜDA PAR’lı ittifaka mecbur değil. Artık Ata İttifakı var. Atalarımızdan gelen Türk milliyetçilerinin ve Atatürk’ün izinden giden vatanseverlerin oluşturduğu Ata İttifakı var” diye konuştu.

‘CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ KONUŞABİLECEKLERİNİ GÖSTERMEK İSTEDİM’

Seçimlerin son haftasına girildiğinde yarışın daha da kızışacağını, Türkiye’yi germeye çalışacaklarını ifade eden Oğan şöyle devam etti:

“Hatırlarsanız cumhurbaşkanı adaylarından randevu talep etmiştim. Seçim güvenliği gündemli bu randevu talebimizi Kılıçdaroğlu ve İnce olumlu cevap vermişti ve kendileri ile görüşmüştük. Benim bir gizli gündemim vardı. Bu gizli gündemim cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşürken hem seçim güvenliğini konuşalım hem de Türk milletine cumhurbaşkanı adaylarının cenge gitmediğini, kavgaya gitmediğini, savaşa gitmediğini, cumhurbaşkanı adaylarının konuşabileceklerini göstermek istedim. İnce ve Kılıçdaroğlu ile görüşmemiz toplumun bütün katmanlarında müspet etki yarattı. Maalesef ki Erdoğan’dan bugüne kadar randevumuza olumlu veya olumsuz herhangi bir geri dönüş almadım. Buradan çağrıda bulunuyorum; Sayın Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylarının görüşebileceğini, konuşabileceğini, toplumun seçime gittiğini, savaşa gitmediğini, sonuçta dört cumhurbaşkanı adayından birisinin seçimi kazanacağını ama kim kazanırsa kazansın, diğer üç adayın bu toplumun içinde büyük bir desteğe sahip olacağını o sebeple de bizlerin konuşmamız gerektiğini, toplumu germememiz gerektiğini bilmenizi isterim.”

‘KİMSENİN ÖTEKİLEŞTİRİLMESİNE, DIŞLANMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ’

İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu’nun 14 Mayıs’la ilgili açıklamasına da değinen Sinan Oğan, “Erdoğan’a şunu da hatırlatmak isterim; adamlarına sahip çıksın. Adamlarını gemlesin, adamlarının biri İçişleri Bakanı 14 Mayıs’a darbe olarak nitelendirdi. Hem darbe olarak nitelendirdi hem de kendisi milletvekili adayı. Buradan Süleyman Soylu’ya sesleniyorum ve diyorum ki madem 14 Mayıs bir darbe girişimidir. Sen niye milletvekili adayısın? Adamsan çekil. Madem bu bir darbe girişimi sen bu darbe girişiminin niye bir parçasısın. Buradan YSK’ya ve onun başkanına çağrıda bulunuyorum. 14 Mayıs millet iradesinin sandığa yansıyacağı ve sizin de kontrolünüzde giden bu seçime darbe diyen Süleyman Soylu’ya niye tek kelime etmiyorsunuz? Bu ülkenin İçişleri Bakanı artık içişleri bakanı değildir. Seçime darbe diyen birisinden içişleri bakanı olmaz. Derhal görevden alınmalıdır. Biz artık Süleyman Soylu’yu içişleri bakanı olarak kabul etmiyoruz. Bu ülkede şu an içişleri bakanı koltuğu boştur. 14 Mayıs’ı bütün güvenliğini korumakla 14 Mayıs’a sağ salim gitmemizden sorumlu kişi 14 Mayıs’a darbe olarak nitelendirdi. Madem 14 Mayıs bir darbe girişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan niye aday arkadaşlar? İçişleri Bakanı, 14 Mayıs’ı darbe olarak nitelendiriyor, adaleti sağlamakla görevli Adalet Bakanı, ‘Birileri kazanırsa şampanya patlatacak, birileri bilmem ne yapacak’ diyor. Binali Yıldırım başka bir telden çalıyor. Ya arkadaşlar bu ülkeyi kamplaştırmaktan, kutuplaştırmaktan yorulmadınız mı? Bu ülkeyi raydan çıkarmaktan yorulmadınız mı? Sizde hiç utanacak yüz yok mu? Artık yeter Türk Milletini böldüğünüz, parçaladığınız, kutuplaştırdığınız yeter. Ama az kaldı, biz yeniden bu devleti rayına oturtacağız. Hiç kimsenin bu ülkede ötekileştirilmesine, dışlanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin içişleri bakanları, adalet bakanları adam gibi bakanlık yapacaklar. Maalesef ki içişleri bakanları, adalet bakanları bakanlık yapmıyor. Terbiyem el vermiyor ne yaptıklarını söylemeye” diye konuştu. Oğan, toplantının ardından Bayramyeri Meydanı’nda esnafları ziyaret etti. Oğan, Türk Ocakları Denizli Şubesi’ni ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı. (DHA)