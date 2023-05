Sinan Oğan açıkladı: Erdoğan’ı destekleyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yaklaşık 2.8 milyon oy alan Sinan Oğan, ikinci turda hangi ittifakın adayına destek vereceğini canlı yayında açıkladı. Oğan, “28 Mayıs seçimleri ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan’ı destekleyeceğimizi ilan ediyorum” dedi.

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyon 133 bin 849; Kemal Kılıçdaroğlu, 24 milyon 595 bin 178; Sinan Oğan, 2 milyon 796 bin 613 oy aldı.

Sinan Oğan ilk turda elenirken, yüzde 50+1’i bulamayan Cumhur İttifakı adayı Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı.

Kimi destekleyeceğini açıklaması merakla beklenen Sinan Oğan’ın 19 Mayıs günü Erdoğan ile İstanbul Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde görüşmesi dikkati çekmişti.

Bugün kameralar karşısına geçen Sinan Oğan, hangi ittifakı destekleyeceğini şu sözlerle anlatı:

“14 Mayıs seçimleri ön gördüğümüz şekilde ikinci tura kalmıştır. ATA İttifakı yüzde 5.2 oy almıştır. Aldığımız oy ile ikinci tura kalan seçimlerde pay sahibi olduk. Öncelikle Türk milletinin her bir ferdine seçimlerde göstermiş oldukları makul tavır, yüksek katılım ve bize olan teveccühleri için teşekkür ederim. Yaklaşık 10 senedir bizimle yol yürüyen ve zor zamanlarımızda yalnız bırakmayan yol arkadaşlarıma ve gece gündüz çalışan Sinan Oğan gönüllülerine teşekkür ediyorum. İmza vererek bu yarışın bir parçası olmamızı sağlayan herkese teşekkür ederim. Hem bizim üç yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar hem de ATA İttifakı bileşenleri ile yaptığımız çalışmalar bu başarıyı getirmişti. Bizim hedeflediğimiz oy oranı yüzde 9- yüzde 15 idi. Ancak seçimin son günlerinde Muharrem İnce’ye yönelik lincin başarıya uğramasıyla oklar bize de yöneldi.”

SOSYAL MEDYA LİNCİNE UĞRADIK

“Cümlelerimiz için tehditler aldık. Saldırılara uğradık. Sosyal medya lincine uğradık. Sesimizi TV’lerden, gazetelerden duyuramadık. Sosyal medya açılan tek kapımız oldu. Gönüllülerimiz koştu yardımımıza. Yılmadık, yıkılmadık. Biz yaklaşık üç yıl önce eğer bir Türk milliyetçisi adayı olmazsa Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağız dedik ve bir yola çıktık.”

DİP DALGAYI BİR AYDA DEĞİL ÜÇ YILDA HAZIRLADIK

“Son ana kadar üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday formülünü bekledik ve dedik ki böyle bir aday çıkarsa biz çekileceğiz ve bu adayı kayıtsız şartsız destekleyeceğiz. Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak bu yarışa girdik. Biz dip dalgayı bir ayda değil üç yılda hazırladık. Seçmenlerimizi küçümseyen, bize değil başka adreslere yazmaya çalışanların bizim çalışmalarımızı daha dikkatli izlemeye davet ediyoruz.”

PLANA SADIK KALDIK

“Eşit ve adil olmayan şartlarda yarıştık. Ne hükümet imkanları ne belediye imkanlarımız yoktu. Buna rağmen büyük bir mücadele örneği sergiledik. Birçok temel hedeflerimize ulaştık. Büyük Türkiye ve kutlu Turan yolunda ilerleme hedefimiz devam ediyor. Buradaki temel kuralımız ise şudur, plana sadık kaldık. İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık. Bizi saymaya gerek görmeyenlerin başladığımız hareketi saymaya başladığını gördük. Türkiye kritik bir dönemeçten geçmektedir. Temel konulardan biri sığınmacılar ve kaçaklar konusudur. İkincisi Türkiye’deki deprem gerçeğidir. Bir an önce kolları sıvamamız gerektedir. Üçüncüsü iç ve dış dinamiklerin sebep olduğu ekonomik sorunlardır. Dördüncü temel konu ise, terör eylemlerine yönelik istikrarlı bir mücadelenin devam ettirilmesidir. Türk siyasetinde bozulan nezaketi geri getirme üzerine kampanya yürütmek hedefimizdir. Seçim kampanyası boyunca benimsediğimiz tavır ile olumlu bir hava yarattığımız kanısındayız. Cumhuriyetle hesaplaşma tezleri tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Başta Mavi Vatan tezimiz olmak üzere dış politika hamlelerinin sürdürülmesi gerekmektedir. Ekonomimizdeki faiz odaklı yürütülen politikalar yeniden gözden geçirilmelidir. 28 Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kritik öneme sahiptir. İkinci turda seçimde nasıl bir tutum alınması noktasında tabanımız, ittifak bileşenleriyle müzakereler yaptık. Her iki adayla görüşmede bizim kamuoyunca bilinen önceliklerimizi müzakere ettik. Herhangi bir pazarlık, taahhüt belirtmeksizin, kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Her iki aday ile bütün konuşma ve görüşmelerimiz karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesinde gerçekleşmiştir. 28 Mayıs seçimleri ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan’ı destekleyeceğimizi ilan ediyorum.”