Sinan Ateş’in tutuklanan cinayet şüphelisi: Kişisel husumetim vardı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesiyla ilgili soruşturmada tutuklanan Eray Özyağcı’nın (24) ifadesi ortaya çıktı. Silahı ateşleyen Özyağcı, “Sinan Ateş ile kişisel husumetim vardı” dedi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022’de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş ise hayatını kaybetti.

Sinan Atneş’in öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, ilk etapta 18 kişi tutuklandı.

Silahı ateşlediği iddia edilen Eray Özyağcı da 3 gün önce göçmenlerle birlikte Yunanistan’a kaçmaya çalışırken, Edirne’de hudut birlikleri tarafından yakalandı. Askeri birliklerce Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilen Özyağcı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Eray Özyağcı’nın ifadesi de ortaya çıktı. Özyağcı, dosya kapsamında tutuklanan, kendisini Ankaraya getiren polisler ile cinayet sonrası kendisini kaçırmakla suçlanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaşı tanımadığını iddia etti. Özyağcı, “Sinan Ateş ile kişisel husumetim vardı” dedi.

Eray Özyağcı ile soruşturmada tutuklu sayısı, 19 oldu.

(DHA)