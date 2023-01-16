Sinan Ateşin mezarı başında 24 saat ‘saygı’ nöbeti 

Ankara’da silahlı saldırıyla öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in mezarında 7/24 ‘saygı’ nöbeti tutuluyor.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralıkta Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Kızılırmak Mahallesinde, cuma namazı çıkışı motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti. Sinan Ateş, Bursa Ulu Camii’nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sinan Ateşin, defnedildiği günden bu yana, yakınları ve arkadaşları Türk bayrakları ve Azerbaycan bayraklarının da asıldığı mezarı başında 7/24 ‘saygı’ nöbeti tutuyor. Soğuk hava nedeniyle geceleri ateş yakılan mezar başında, sırayla nöbet tutulurken, birçok ilden Bursaya gelen yüzlerce kişi de Ateşin kabri başında Kur’an-ı Kerim okuyup, dua ediyor. (DHA)