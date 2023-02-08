Sinan Ateş’in katil zanlısı tutuklandı
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Sinan Ateş’in katil zanlısı tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in katil zanlısı Eray Ö. tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcıvekilince ifadesi alınan şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki sorgusunun ardından zanlı, “tasarlayarak kasten öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı.

Ankara’da 30 Aralık’ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş’in katil zanlısı Eray Ö. Yunanistan’a kaçmaya çalışırken 6 Şubat’ta hudut birlikleri tarafından yakalanmıştı.

Ayrıca soruşturma kapsamında daha önce 18 kişi tutuklanmıştı.

(AA)

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