Sinan Ateş’in eşinden Semih Yalçın’a tepki

Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, “Şehit eşim Sinan Ateş’in tertemiz adını ağzına almadığı için memnun olduğum bir siyasetçi, dün yaptığı açıklama ile sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır… Bizi, herhangi partinin iç meselesi, diğer partilerle meseleleri ilgilendirmemektedir. Şehidimiz ile adalet arasına kim girmeye çalışıyor, bu vicdanları yaralayan suikastı kim aydınlatmaya çalışıyor, biz ona bakıyoruz. Geresi bizim için lafügüzaf. Kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz. Duam ve beklentim odur ki şehidimizin kırkı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın. Tüm gerçekler belgeleriyle ortaya çıktığında, bugünlerde yapılan bu ve benzeri açıklamaların mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır” dedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 17 kişi tutuklandı.

“ŞEHİT EŞİM SİNAN ATEŞ’İN TERTEMİZ ADINI AĞZINA ALMADIĞI İÇİN MEMNUN OLDUĞUM BİR SİYASETÇİ, DÜN YAPTIĞI AÇIKLAMA İLE SABRIMIZIN SINIRLARINI ZORLAMAKTADIR”

Ayşe Ateş, bugün Sinan Ateş’in resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ayşe Ateş’in, “Sinan Ateş için adalet” etiketiyle yaptığı açıklama şöyle:

“Şehit eşim Sinan Ateş’in tertemiz adını ağzına almadığı için memnun olduğum bir siyasetçi, dün yaptığı açıklama ile sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır. Eşimin Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinden ayrılmasından şehit edildiği güne kadar yaşanan süreçlerden dolayı öncelikle kendisini temize çıkarması gereken bu beyefendi, yaşadığımız tüm acılara rağmen soruşturmanın sağlıklı yürümesi adına biz konuşmazken hangi ihtiyaca binaen masum çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapmaya çalışmaktadır?

“BU BEYEFENDİNİN OĞLU VEFAT ETTİĞİNDE BEYEFENDİNİN KOLUNA GİREN VE KENDİSİNİ YALNIZ BIRAKMAYAN BENİM EŞİMDİ”

Bütün çocuklar elbette ki masumdur; ancak bu beyefendi, iki yetim evladın hayatları boyunca yaşayacakları travmayı görmezden gelip, suçsuz oldukları sabit görüldüğü takdirde serbest kalacak olan isimlerin çocuklarını mı düşünmektedir? En azından biz, bunu inandırıcı bulmadık. Acıları deşmek istemem ancak bu beyefendi mademki bizim acımız üzerinden siyaset yapmak, bir yerlere mesaj vermek hadsizliğini gösterdi, birkaç cümle etmek mecburiyeti hasıl oldu. Bu beyefendinin oğlu (Allah rahmet eylesin) vefat ettiğinde beyefendinin koluna giren ve kendisini yalnız bırakmayan benim eşimdi. Beyefendi, rahmetli oğlunun muhterem eşine merhumun yetim bıraktığı evladının yaşadıklarını sorsa idi hakkını araması gereken çocukların hangisi olduğunu daha iyi kavrayacaktı.

Maksadım, satır satır şerh düşebileceğimiz talihsiz açıklamaya dair cevap vermek değildir. Ülkücü şehit Sinan Ateş’in evlatları, bu siyasetçinin iğreti bir şekilde kullandığı gibi mazlum değildir, aksine mağrurdur. Çünkü benim evlatlarım, hayatı boyunca tertemiz yaşamış ve evlatlarına şerefli bir miras bırakarak şehit düşmüş bir babanın çocuklarıdır.

“DUAM VE BEKLENTİM ODUR Kİ ŞEHİDİMİZİN KIRKI ÇIKMADAN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN”

Bizi, herhangi partinin iç meselesi, diğer partilerle meseleleri ilgilendirmemektedir. Şehidimiz ile adalet arasına kim girmeye çalışıyor, bu vicdanları yaralayan suikastı kim aydınlatmaya çalışıyor, biz ona bakıyoruz. Geresi bizim için lafügüzaf. Kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz. Duam ve beklentim odur ki şehidimizin kırkı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın. Tüm gerçekler belgeleriyle ortaya çıktığında, bugünlerde yapılan bu ve benzeri açıklamaların mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır. Dua ile. Ateş ailesine adına eşi Ayşe Ateş.”

(ANKA)