Sinan Ateş silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Ankara’da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38), motosikletli bir kişinin silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’ndeki 1456’ncı Sokak’ta meydana geldi. Doç. Dr. Sinan Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, sokaktan motosikletle geçen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayın ardından kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)