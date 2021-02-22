Silvan’da 5 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
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Silvan’da 5 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan 5 hasta, mutasyonlu virüs taşıdığı belirlenerek karantinaya alındı.

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde korona virüs testi yapılan 5 hastada tespit edilen virüsün, mutasyona uğramış virüs olabileceği şüphesi üzerine örnekler Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi. Burada yapılan incelemede, hastaların varyant mutasyon taşıdığı tespit edildi.

Silvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Yüksek Mahallesindeki evlerinde izole edilen hastaların tedavisine başlandığı belirtildi. Ekiplerin, hastaların temaslıları üzerinde filasyon çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi. (İHA) 

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