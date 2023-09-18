Silivri’de fabrikada yangın
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Silivri’de fabrikada yangın

İstanbul Silivri‘de otluk alanda çıkarak bir plastik ambalaj fabrikasına sirayet eden yangını söndürmek için 12 itfaiye ile 11 AFAD ekibi çalışma yapıyor.

Alipaşa Mahallesi’ndeki otluk alanda, saat 12.38’de, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bitişiğindeki plastik fabrikasının bahçesinde bulunan plastik konteynerlere sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangına, 12 itfaiye ile 11 AFAD ekibi müdahale ediyor.

Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangın için olay yerinde 2 ambulansın tedbiren tutulduğu öğrenildi.

(AA)

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