Dehşet evinden 3 ceset çıktı! Annesini ve yakınını öldürüp intihar etti
Haberler Gündem

Dehşet evinden 3 ceset çıktı! Annesini ve yakınını öldürüp intihar etti

Silivri’de yaşanan dehşet verici olayda bir kişi, annesini ve bir yakınını silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, gece 01.30 sıralarında Çanta Balaban Mahallesi’nde 2 katlı bir evde yaşandı. Murat Berk (33) henüz belirlenemeyen nedenle öz annesi Gülsüm Berk ve yakını olduğu belirtilen Güler Kaya’yı silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi savcının olay yerinde incelemesinin ardından 3 kişinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kan donduran olay: Oğlunu ormanlık alana götürdü, sonrası korkunç!

Kan donduran olay: Oğlunu ormanlık alana götürdü, sonrası korkunç!

Büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var

Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var

Dehşet evinden 3 ceset çıktı! Annesini ve yakınını öldürüp intihar etti
Gündem