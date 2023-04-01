Silivri’de 20 kişinin yaralandığı kazanın nedeni belli oldu

Silivri’de 5 aracın karıştığı ve 20 kişinin yaralandığı kazanın, infaz koruma memurlarını taşıyan midibüsün tekerlerinden çıkan duman nedeniyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yaşandığı öğrenildi. Kazada 17’si infaz koruma memuru olmak üzere biri ağır 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 karayolu Silivri mevkiinde meydana geldi. İnfaz koruma memurlarını taşıyan H.A.’nın kontrolündeki 34 LVY 872 plakalı midibüsün tekerlerinden duman çıkması sonucu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, kırmızı ışıkta duran 5 araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada 17’si infaz koruma memuru olmak üzere, biri ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)