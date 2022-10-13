Silifke’de kamu konutları satışa çıkarıldı

Mersin’in Silifke ilçesinde mülkiyeti Hazine’ye ait 11 kamu konutu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 4706 Sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhaleler, Silifke Hükümet Konağı’nın 2. katında bulunan Silifke Milli Emlak Müdürlüğü’nde 2 Kasım 2022 tarihinde açık teklif usulü ile yapılacak. İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Silifke Milli Emlak Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir.

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