Silbaştan Kartal

Beşiktaş, şampiyon olduğu sezonun ardından bu sezonu öyle böyle bir şekilde bitirdi. Genel olarak özetlersek tek kelimeyle başarısızlık…

Pjanic, Batshuayi, Vida ve Oğuzhan takıma veda etti. Nerde olduğu bilinmeyen N’Sakala, Lens, Ljajic ve Douglas’ın kontratları nihayet bitti. Yönetim ve Teknik Direktör Valerien İsmael’i zor günler bekliyor. Yapılacak transferlerle yeni bir kadro kurulacak. Fransız teknik adamın 3’lü savunma sistemine uygun olacak şekilde kadroya takviye edilecek isimlerin kısa sürede uyum sağlaması gerek. Başkan Ahmet Nur Çebi, hem seçimle hem de Bankalar Birliği’ne yapılacak ödemeyle ilgili uğraşacak. Beşiktaş’ta A’dan Z’ye tüm personeller, bu sıkıntılı süreci atlatmak için oldukça terleyecek gibi.

Bu tür kriz ortamlarından çıkıp şampiyonluğa oynayan bir futbol takımı kurmak inanın hiç kolay olmayacak. Maddi kriz zaten yönetimin belini bükmüş durumda. Kongre sonrası transferler için gaza basılacağını düşünüyorum. Beşiktaş’ın Beşiktaş’tan başka dostu yoktur. Umarım birlik ve beraberlik içinde hareket edilip devasa krizler çözülür.