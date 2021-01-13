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Silahlı suç örgütüne şafak operasyonu

Adana’da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Aralarında biri komiser 13 polisin bulunduğu, 55 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takiple, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü deşifre edildi. Savcılık, örgüte üye olduğu öne sürülen aralarında biri komiser, 13 polisin de bulunduğu 55 kişiye yönelik yakalama kararı çıkardı.

Harekete geçen polis ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Evlere, Özel Harekat polisleri tarafından kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, emniyete götürüldü. (DHA)

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