Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
Haberler Gündem

Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaşamını yitirdi.

Yenişehir Mahallesi’ndeki evinin önünde henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğrayan kırsal Kırbalı Mahallesi Muhtarı Behçet Şenbayram yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Şenbayram müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Esenyurt’ta park yeri kavgasında 3 kişi yaralandı

Esenyurt’ta park yeri kavgasında 3 kişi yaralandı

14 yaşındaki çocuğa darp iddiasında iki polis hakkında daha tutuklama kararı 

14 yaşındaki çocuğa darp iddiasında iki polis hakkında daha tutuklama kararı 

Mersin’de 110 bin makaron ele geçirdi

Mersin’de 110 bin makaron ele geçirdi

Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
Gündem