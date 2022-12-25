Silahlı kavgada yoldan geçen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Silahlı kavgada yoldan geçen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kağıthane’de iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında yoldan geçen 18 yaşındaki genç vurularak yaşamını yitirdi.

Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi’nde gece saatlerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada taraflar birbirine ateş ederken, bu sırada yoldan geçen Ramazan A. (18) vurularak yaralandı.

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ramazan A, hayatını kaybetti.

Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(AA)

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