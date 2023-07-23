Silahlı çatışmanın ortasında kaldı, isabet eden kurşunla öldü

Arnavutköy’de, husumetli iki grubun silahlı kavgasında arada kalan ve karnına isabet eden kurşunla yaralanan 34 yaşındaki Osman Bakırcı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 21 Temmuz Cuma günü saat 22.40 sıralarında İmrahor Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi’nde meydana geldi. Tekstil işçisi 34 yaşındaki 1 çocuk babası Osman Bakırcı, ‘Oğuz’ olarak tanınan Yunus Demir ve bir arkadaşı ile birlikte evinin önünde oturuyordu.

İddiaya göre, Yunus Demir, Bakırcı’nın evinin önüne park ettiği aracın içinde oturmak istediğini söyledi. Aracın içerisinde geçtikten yaklaşık 10 dakika sonra evin önüne beyaz bir araç ile iki kişi yaklaştı. Bakırcı’ya Oğuz olarak tanınan Yunus Demir’i sordular. Bakırcı, Demir’i çağırmaya gittiği sırada, Demir’in aracın içinde olduğunu fark eden iki kişi araca doğru ateş açtı.

O sırada Demir de karşı tarafa ateş açınca arada kalan Bakırcı’nın karnına kurşun isabet etti. Yunus Demir ve araçla gelen iki kişi olay yerinden kaçtı. Komşuların yardımı ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bakırcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis saldırganların ve Yunus Demir’in yakalanması için çalışma başlattı.

“OĞLUMU ‘OĞUZ’ DİYE BİRİ SANIYORLAR”

Yaşananları anlatan baba Nail Bakırcı, “Oğlumu ‘Oğuz’ diye biri sanıyorlar, o yüzden öldü. 5 yaşında bir kızı var. Henüz yakalanan olmadı. Adalet yerini bulsun istiyorum. . Ne arayan var ne soran var? İlgilenen yok. Oğuz’u vuracaklarmış onun yerine benim oğlumu vurdular. Saat 23.00’e doğruydu, vurulduğu zaman, ben içeride yatıyordum. ‘Baba ben vuruldum’ dedi. Hastaneye götürdük” şeklinde konuştu. (DHA)