Silah sesine pencereden bakan kadın gözünden vuruldu!

Adana’da otomobilden havaya ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Hayriye A. (62) gözünden yaralandı.

Olay, gece yarısı Yüreğir ilçesi, Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası alınamayan bir otomobil ile sokakta ilerleyen kimliği belirsiz kişiler, araç içinden av tüfeğiyle havaya ateş açmaya başladı. Bu sırada silahlı seslerini duyup, pencereden dışarıya baktığı öne sürülen Hayriye A., çıkan saçmalarla gözünden yaralandı. Hayriye A. yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hayriye A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)