Silah kaçakçılığı operasyonunda 35 tüfek ele geçirildi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 35 tüfeğin ele geçirildiği silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ö’nün silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin kullandığı araç, Hacıobası mevkisindeki yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, 35 pompalı ve yarı otomatik tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö’nün jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)
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