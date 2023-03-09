Şikago Başkonsolosluğuna 2 sözleşmeli sekreter alınacak

Şikago Başkonsolosluğu Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Şikago Başkonsolosluğuna 2 sözleşmeli sekreter alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Sınav, Şikago/Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

T.C. Şikago Başkonsolosluğu’nda münhal bulunan 2 (iki) Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

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